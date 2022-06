No! L’Ucraina non arruola e sfrutta i bambini nelle loro operazioni contro l’invasione russa (Di venerdì 24 giugno 2022) Circola su Facebook un post, secondo il quale «gli ukronazi coinvolgono i bambini nelle loro attività fin dall’asilo». La descrizione è accompagnata da un video, in cui si vede un bambino in abiti mimetici chiedere i documenti a un autista, nell’ambito di quello che pare essere un posto di blocco militare. Dopo aver controllato i documenti, il ragazzino dà una rapida ispezione al bagagliaio dell’auto, e dopo aver ringraziato il conducente, lo lascia ripartire. Per chi ha fretta: Il bambino, di nome Bogdan, è veramente coinvolto in queste attività; Quello di Bogdan è un caso particolare descritto dal video stesso, pubblicato sul sito della Polizia di Frontiera ucraina. Non c’è nessuna prova che bambini abbiano partecipato ad attività belliche assieme all’esercito ucraino. Esistono, però, ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Circola su Facebook un post, secondo il quale «gli ukronazi coinvolgono iattività fin dall’asilo». La descrizione è accompagnata da un video, in cui si vede un bambino in abiti mimetici chiedere i documenti a un autista, nell’ambito di quello che pare essere un posto di blocco militare. Dopo averllato i documenti, il ragazzino dà una rapida ispezione al bagagliaio dell’auto, e dopo aver ringraziato il conducente, lo lascia ripartire. Per chi ha fretta: Il bambino, di nome Bogdan, è veramente coinvolto in queste attività; Quello di Bogdan è un caso particolare descritto dal video stesso, pubblicato sul sito della Polizia di Frontiera ucraina. Non c’è nessuna prova cheabbiano partecipato ad attività belliche assieme all’esercito ucraino. Esistono, però, ...

