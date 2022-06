Mondiali di nuoto, Ceccon in finale col primato nei 50 dorso: “Punto all’oro” (Di venerdì 24 giugno 2022) Budapest – Dopo il titolo col primato mondiale dei 100, torna in vasca Thomas Ceccon che si prende la semifinale dei 50 dorso col primato italiano ai Mondiali di nuoto a Budapest. Terzo tempo in 24?62, tre centesimi in meno del precedente primato di Niccolò Bonacchi (24?65) che resisteva dal 12 aprile del 2014, a Riccione. Una bolla magica in cui nuota il 21enne di Schio, allenato da Alberto Burlina al centro federale di Verona, che si migliora di trentasette centesimi rispetto al 9 aprile scorso e che aveva già miliorato due volte il primato dei 50 farfalla nei giorni scorsi. L’azzurro macina bracciate e record con vista podio anche nella distanza a lui meno congeniale: “Un record in una gara che non è la mia. Già nella distanza ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022) Budapest – Dopo il titolo colmondiale dei 100, torna in vasca Thomasche si prende la semidei 50colitaliano aidia Budapest. Terzo tempo in 24?62, tre centesimi in meno del precedentedi Niccolò Bonacchi (24?65) che resisteva dal 12 aprile del 2014, a Riccione. Una bolla magica in cui nuota il 21enne di Schio, allenato da Alberto Burlina al centro federale di Verona, che si migliora di trentasette centesimi rispetto al 9 aprile scorso e che aveva già miliorato due volte ildei 50 farfalla nei giorni scorsi. L’azzurro macina bracciate e record con vista podio anche nella distanza a lui meno congeniale: “Un record in una gara che non è la mia. Già nella distanza ...

