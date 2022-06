LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Zazzeri e Panziera a caccia del podio. Pilato e Ceccon non vogliono fermarsi! (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 17.45: Nella finale dei 50 stile libero uomini, in assenza di Caeleb Dressel e del re di 100 e 200 Popovici, può davvero accadere di tutto e non sono escluse le sorprese, tra cui la più gradita sarebbe quella di Lorenzo Zazzeri, che è entrato in finale con il secondo tempo: in condizioni normali il britannico Benjamin Proud sarebbe il favorito d’obbligo ma non è apparso finora in condizione ottimale (nonostante il 21?4 di ieri) e dunque campo aperto per gli outsider di lusso come il brasiliano Fratus o il canadese Liendo Edwards, già bronzo nei 100. 17.43: E’ sfida aperta per ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI17.45: Nella finale dei 50 stile libero uomini, in assenza di Caeleb Dressel e del re di 100 e 200 Popovici, può davvero accadere di tutto e non sono escluse le sorprese, tra cui la più gradita sarebbe quella di Lorenzo, che è entrato in finale con il secondo tempo: in condizioni normali il britannico Benjamin Proud sarebbe il favorito d’obbligo ma non è apparso finora in condizione ottimale (nonostante il 21?4 di ieri) e dunque campo aperto per gli outsider di lusso come il brasiliano Fratus o il canadese Liendo Edwards, già bronzo nei 100. 17.43: E’ sfida aperta per ...

