Isola dei Famosi, Luca Daffre prende in giro Maria Laura: "Mi vedrà solo nei sogni" (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembrava che in Honduras tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffré fosse nata una bella amicizia destinata a evolversi in una frequentazione una volta che i due naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 fossero tornati alla vita quotidiana, ma così a quanto pare non sarà. Da ieri, infatti, i rapporti tra Luca e Maria Laura sono tesi perché il modello è rimasto molto deluso e infastidito da alcune dichiarazioni della ragazza. Isola dei Famosi 2022, gli autori si scusano con i naufraghi: il motivo La produzione del reality avrebbe fatto mea culpa dopo i tanti infortuni visti quest'anno in Honduras

