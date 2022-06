Il distacco della placenta e l’emorragia, ma a Malta una donna rischia la vita perché è vietato l’aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) Un distacco della placenta mentre si trovava in vacanza, insieme al marito, a Malta. Quel feto che non è più in grado di svilupparsi ma che, secondo la legge maltese, non può essere rimosso. Andrea Prudente, una turista americana, ha rischiato e sta ancora rischiando la vita dopo quel che le è successo qualche giorno fa. Per il feto non vi è alcuna speranza, trattandosi – di fatto – di un aborto spontaneo durante la 16esima settimana di gestazione. Ma i medici dell’isola non possono intervenire, perché la normativa sull’interruzione di gravidanza non permette l’operazione se il cuore batte ancora. Nonostante non ci siano possibilità di nascita. Andrea Prudente rischia la vita perché a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Unmentre si trovava in vacanza, insieme al marito, a. Quel feto che non è più in grado di svilupparsi ma che, secondo la legge maltese, non può essere rimosso. Andrea Prudente, una turista americana, hato e sta ancorando ladopo quel che le è successo qualche giorno fa. Per il feto non vi è alcuna speranza, trattandosi – di fatto – di un aborto spontaneo durante la 16esima settimana di gestazione. Ma i medici dell’isola non possono intervenire,la normativa sull’interruzione di gravidanza non permette l’operazione se il cuore batte ancora. Nonostante non ci siano possibilità di nascita. Andrea Prudentelaa ...

Pubblicità

gio0279 : @Pietro_ansia Assolutamente il miglior politico della 2° Repubblica per distacco - trolldepresso : RT @diegonoisevic: @DAZN_IT Milan strafavorito e per distacco. Direi obbligato a vincere anche per i numerosi messaggi di superiorità lanci… - antizhanghiano_ : RT @diegonoisevic: @DAZN_IT Milan strafavorito e per distacco. Direi obbligato a vincere anche per i numerosi messaggi di superiorità lanci… - diegonoisevic : @DAZN_IT Milan strafavorito e per distacco. Direi obbligato a vincere anche per i numerosi messaggi di superiorità… - messveneto : Aborto negato a Malta: una turista americana rischia la vita per la legge più restrittiva d'Europa. Verrà trasferit… -