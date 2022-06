Covid, boom incidenza (+62%) e torna a crescere l’indice Rt: nove regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 24 giugno 2022) incidenza dei nuovi casi di Coronavirus in crescita del 62% in una settimana. E nessuna regione a rischio basso. Sono questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Nella bozza del report dodici regioni/PA sono classificate a rischio moderato, mentre 9 regioni/PA sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza; 2 di queste sono ad alta probabilità di progressione. L’incidenza dei casi, pari a 504 per 100 mila abitanti, è aumentata del 62% in una settimana. La scorsa settimana il valore era infatti pari a 310. L’incidenza sale oltre a 500 per 100 mila abitanti in 8 regioni: Abruzzo ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022)dei nuovi casi di Coronavirus in crescita del 62% in una settimana. E nessuna regione abasso. Sono questi i dati salienti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Nella bozza del report dodici/PA sono classificate amoderato, mentre 9/PA sono classificate aper la presenza di molteplici allerte di resilienza; 2 di queste sono ad alta probabilità di progressione. L’dei casi, pari a 504 per 100 mila abitanti, è aumentata del 62% in una settimana. La scorsa settimana il valore era infatti pari a 310. L’sale oltre a 500 per 100 mila abitanti in 8: Abruzzo ...

