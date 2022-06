Conti: per Giubileo pronti solo prima parte tram Tva e tram Tiburtina (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Siamo quasi sicuri di poter garantire entro il Giubileo la realizzazione del tram Tiburtina e della prima parte della Tva almeno fino a largo Argentina. È una linea finanziata con fondi ordinari e fondi Pnrr: la tratta che sarà realizzata entro la fine del 2024 è quella finanziata con fondi Pnrr. Sono le due linee che riusciremo a realizzare entro il 2025. Le altre due arriveranno dopo”. Così, Lucia Conti, commissario straordinario per la linea C e 4 tram (Tva, Tiburtina, Togliatti e Giardinetti), nel corso del convegno ‘Roma riparte’, i cosiddetti Stati Generali della mobilità, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Siamo quasi sicuri di poter garantire entro illa realizzazione dele delladella Tva almeno fino a largo Argentina. È una linea finanziata con fondi ordinari e fondi Pnrr: la tratta che sarà realizzata entro la fine del 2024 è quella finanziata con fondi Pnrr. Sono le due linee che riusciremo a realizzare entro il 2025. Le altre due arriveranno dopo”. Così, Lucia, commissario straordinario per la linea C e 4(Tva,, Togliatti e Giardinetti), nel corso del convegno ‘Roma ri’, i cosiddetti Stati Generali della mobilità, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, in ...

