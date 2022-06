Charles Schulz e Linus: la storia del fumetto d’autore (Di venerdì 24 giugno 2022) LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita in anteprima assoluta la mostra Tutti i Linus. 100 anni con Charles Schulz. L’esposizione sarà visitabile da domani, sabato 25 giugno, all’11 settembre alla Reggia di Venaria. All’inaugurazione, alle 19, interverranno Massimo Martelli, Igort, Domenico De Gaetano, Direttore Museo nazionale del Cinema di Torino), Marcello Garofalo e anche Elisabetta Sgarbi. Charles M Schulz: il Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 giugno 2022) LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita in anteprima assoluta la mostra Tutti i. 100 anni con. L’esposizione sarà visitabile da domani, sabato 25 giugno, all’11 settembre alla Reggia di Venaria. All’inaugurazione, alle 19, interverranno Massimo Martelli, Igort, Domenico De Gaetano, Direttore Museo nazionale del Cinema di Torino), Marcello Garofalo e anche Elisabetta Sgarbi.: il

