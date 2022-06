Calcio a 5, Serie A: l’Italservice Pesaro schianta la Feldi Eboli in gara -2. Lo scudetto si assegnerà alla “bella” (Di venerdì 24 giugno 2022) La Serie A di Calcio a 5 2021-2022 vedrà lo scudetto assegnarsi alla “bella”. In gara -2 delle finali tricolori infatti, dopo aver perso gara -1 ai rigori, l’Itaservice Pesaro dello squalificato Fulvio Colini (al suo posto in panchina mister Bargnesi) ha schiantato 6-1 la Feldi Eboli pareggiando i conti nella Serie. Al PalaFiera di Pesaro c’è partita solo per un tempo, il primo. Nonostante il gol in apertura griffato da Salas infatti, i padroni di casa non riescono poi a smuovere ulteriormente il risultato andando al riposo “soltanto” sull’1-0. Nella ripresa però, i marchigiani si scatenato. Bolo mette a referto, ancora in avvio di frazione, il 2-0. Da lì passano una ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) LaA dia 5 2021-2022 vedrà loassegnarsi”. In-2 delle finali tricolori infatti, dopo aver perso-1 ai rigori, l’Itaservicedello squalificato Fulvio Colini (al suo posto in panchina mister Bargnesi) hato 6-1 lapareggiando i conti nella. Al PalaFiera dic’è partita solo per un tempo, il primo. Nonostante il gol in apertura griffato da Salas infatti, i padroni di casa non riescono poi a smuovere ulteriormente il risultato andando al riposo “soltanto” sull’1-0. Nella ripresa però, i marchigiani si scatenato. Bolo mette a referto, ancora in avvio di frazione, il 2-0. Da lì passano una ...

