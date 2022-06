Addio a Massimo Morante, chitarrista dei Goblin. Da “Profondo Rosso” a “Suspiria” i loro brani cult (video) (Di venerdì 24 giugno 2022) Il chitarrista Massimo Morante, uno dei fondatori dei Goblin, la band icona del progressive rock italiano, è morto improvvisamente ieri, giovedì 23 giugno, all’età di 69 anni a Roma, città dove era nato il 6 ottobre 1952. “La moglie e i figli con grande dolore ne annunciano la prematura scomparsa. Artista indiscusso, marito e padre amoroso”, si legge nel necrologio diffuso oggi dalla famiglia, come riferisce l’Adnkronos. I funerali avranno luogo domani, sabato 25 giugno, alle ore 10.30, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti) in piazza del Popolo a Roma. “Con estremo dolore e incredulità siamo costretti ad annunciare che Massimo Morante, fondatore e insostituibile chitarrista dei Goblin, ci ha lasciato”, ha scritto la band ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Il, uno dei fondatori dei, la band icona del progressive rock italiano, è morto improvvisamente ieri, giovedì 23 giugno, all’età di 69 anni a Roma, città dove era nato il 6 ottobre 1952. “La moglie e i figli con grande dolore ne annunciano la prematura scomparsa. Artista indiscusso, marito e padre amoroso”, si legge nel necrologio diffuso oggi dalla famiglia, come riferisce l’Adnkronos. I funerali avranno luogo domani, sabato 25 giugno, alle ore 10.30, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti) in piazza del Popolo a Roma. “Con estremo dolore e incredulità siamo costretti ad annunciare che, fondatore e insostituibiledei, ci ha lasciato”, ha scritto la band ...

