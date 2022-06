Ultime Notizie – Mondiali Budapest 2022 | paura per Anita Alvarez

Leggi su informazioneriservata.eu

Durante la finale del singolo libero nel sincronizzato, alla Szechy pool, la statunitense Anita Alvarez ha perso i sensi mentre era sott'acqua ed è rimasta incosciente per qualche secondo. A tuffarsi in acqua per tirarla fuori è stata la sua allenatrice, Andrea Fuentes, che le ha così salvato la vita. Come si legge su alcuni giornali stranieri non sarebbe la prima volta che le succede.