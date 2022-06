Pubblicità

sportli26181512 : Torino, il retroscena sulla trattativa per Pjaca con la Juventus: Marko Pjaca è stato uno degli acquisti del Torino… - infoitsport : Walukiewicz , il Torino ha tentato il blitz a gennaio: il retroscena - Cagliari_1920 : Walukiewicz , il Torino ha tentato il blitz a gennaio: il retroscena #cagliaricalcio - CagliariNews24 : Walukiewicz , il Torino ha tentato il blitz a gennaio: il retroscena - AliceBassoWrote : Comunque vorrei che sapeste che una delle scorse notti rese insonni dal caldo ci siamo visti The Batman e bello, eh… -

Calciomercato.com

15:55 -di mercato: il Sassuolo aveva messo gli occhi su Viktor Claesson del Copenaghen, ... 11:00 - Anche ilsi inserisce alla corsa per Filip Djuricic . 14 GIUGNO 23:45 - Proseguono ......tifoso juventino ma soprattuto bravo giornalista che come dato di fatto azzeccò l'approdo a...possa essere un caso e non sarebbe bastato nemmeno un altro articolo per esplicarvi tanti... Torino, il retroscena sulla trattativa per Pjaca con la Juventus Marko Pjaca è stato uno degli acquisti del Torino la scorsa estate: il fantasista croato era arrivato in granata dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto (che non è stato poi ...Leandro Paredes può tornare in Italia cinque anni dopo l'ultima volta. Da Parigi a Torino, perché anche lui nelle ultime settimane ha cambiato idea: da quel "Il prossimo anno restò al Psg" del 7 ...