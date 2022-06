Paola Di Benedetto e Rkomi escono allo scoperto e vanno a cena con i Ferragnez

(Di giovedì 23 giugno 2022)Diconfermano la relazione Sono ormai settimane che si parla della presunta relazione nata traDi, che ha già attirato l’attenzione del web. Solo di recente il settimanale Chi ha svelato i retrosdi questo amore, raccontando come la conduttrice e il cantante si sarebbero conosciuti e L'articolo proviene da Novella 2000.

Le voci che fosse nata una nuova storia d'amore giravano ormai da qualche tempo. Poi c'erano stati gli scatti di baci rubati. E infine l'ammissione:Die Rkomi sono una coppia . E ora lo hanno ufficializzato anche su Instagram , complice un post di Fedez che ci ha scherzato un po' su .Die Rkomi, lo scatto su ...(Leggi qui: E anchese ne va dalla Lega: sbattendo la porta ). Borraccio infatti si svincola: ...al manifesto " x un'altra Cassino " varato dall'ex vicesindaco di centrodestraLeone , ...Negli ultimi tempi si è parlato molto del flirt tra Paola Di Benedetto e Rkomi. A confermare la storia è stata proprio lei, su Instagram, subito dopo essersi scagliata contro tutti coloro che hanno co ...Fedez ha confermato la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi postando sui social alcune foto in cui si è mostrato in compagnia dei due e di sua moglie, Chiara Ferragni. Già nelle scorse settimane ...