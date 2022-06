Napoli, sirene di mercato per Petagna: interessi anche in Turchia (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Napoli cerca acquirenti per Andrea Petagna. Sull’attaccante, in uscita dal club azzurro, sondaggi anche dalla Turchia Andrea Petagna è in uscita dal Napoli in cerca di maggior continuità e il club azzurro è pronto ad accontentarlo. Sull’attaccante sondaggi anche da parte dei turchi del Besiktas, in cerca di un uomo d’area di rigore. Destinazione che, al momento, non andrebbe scartata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilcerca acquirenti per Andrea. Sull’attaccante, in uscita dal club azzurro, sondaggidallaAndreaè in uscita dalin cerca di maggior continuità e il club azzurro è pronto ad accontentarlo. Sull’attaccante sondaggida parte dei turchi del Besiktas, in cerca di un uomo d’area di rigore. Destinazione che, al momento, non andrebbe scartata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

leonardopisani1 : Edoardo Dalbono, 'La leggenda delle sirene', 1871 - Olio su tela, #Napoli, Accademia di Belle Arti #art - infoitsport : Sirene turche per Petagna: il Napoli fissa il prezzo, sullo sfondo anche Monza, Samp… - napolipiucom : Sirene turche per Petagna: il Napoli fissa il prezzo, sullo sfondo anche Monza, Samp... #andreapetagna… - STnews365 : Napoli, sirene di mercato per il gioiello dell'Under 19 Ambrosino. L'attaccante classe 2003, capocannoniere dell'ul… - pescarese73 : RT @lvogruppo: Un giovane di 30 anni, Antonio Capone, è stato ritrovato senza vita in una camera dell’hotel in cui prestava servizio: Baia… -