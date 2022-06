Moto2, GP Olanda 2022: campionato apertissimo, Vietti difende la leadership iridata ad Assen (Di giovedì 23 giugno 2022) Questo weekend il Motomondiale torna in pista ad Assen da venerdì 24 a domenica 26 giugno per il Gran Premio d’Olanda 2022, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo round prima della lunga pausa estiva. In Moto2 il campionato è apertissimo ed i fari sono puntati su una entusiasmante sfida per il titolo che coinvolge attualmente quattro piloti, tutti racchiusi in 17 punti. Il leader della classifica generale è sempre l’azzurro Celestino Vietti, che ha un margine di 8 lunghezze sul primo inseguitore giapponese Ai Ogura, 12 sullo spagnolo Augusto Fernandez e 17 sul connazionale iberico Aron Canet. Vietti si presenta ad Assen con voglia di riscatto dopo la disastrosa domenica del Sachsenring, in cui si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Questo weekend il Motomondiale torna in pista adda venerdì 24 a domenica 26 giugno per il Gran Premio d’, valido come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo round prima della lunga pausa estiva. Iniled i fari sono puntati su una entusiasmante sfida per il titolo che coinvolge attualmente quattro piloti, tutti racchiusi in 17 punti. Il leader della classifica generale è sempre l’azzurro Celestino, che ha un margine di 8 lunghezze sul primo inseguitore giapponese Ai Ogura, 12 sullo spagnolo Augusto Fernandez e 17 sul connazionale iberico Aron Canet.si presenta adcon voglia di riscatto dopo la disastrosa domenica del Sachsenring, in cui si è ...

