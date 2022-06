Le elezioni politiche non saranno la soluzione. (Di giovedì 23 giugno 2022) Certuni, confidano e sperano nelle prossime elezioni politiche per avere un parlamento di nuovi eletti ed un governo scelto dal popolo e non dal Quirinale! Molti guardano alla scadenza della legislatura del 2023 coma la panacea di tutti i mali. Diciamo che i primi a doverci credere – se non altro perchè è il loro Leggi su freeskipper (Di giovedì 23 giugno 2022) Certuni, confidano e sperano nelle prossimeper avere un parlamento di nuovi eletti ed un governo scelto dal popolo e non dal Quirinale! Molti guardano alla scadenza della legislatura del 2023 coma la panacea di tutti i mali. Diciamo che i primi a doverci credere – se non altro perchè è il loro

Pubblicità

Antonio_Tajani : .@forza_italia è stata determinante per il successo dei candidati di cdx al primo turno, lo sarà anche per i ballot… - NazzarenoCosta1 : @Guido07261 @matteorenzi @ItaliaViva @RenewEurope Ami la montagna però faresti bene a scendere in pianura perché l'… - MagiFausto : RT @GiorgiaMeloni: Gli sbarchi aumentano costantemente e al Viminale siede un pessimo Ministro dell’Interno. Arriverà presto il giorno in c… - JacopoSorbo : RT @grotondi: Voglio così bene a @berlusconi che non solo rimarró sempre con lui,ma lo porterò esattamente dove voglio io. Andiamo a vincer… - bartvalletta : RT @GiorgiaMeloni: Secondo il vicedirettore di Repubblica il Pd deve allearsi con chiunque alle elezioni politiche pur di battere FDI. Ho p… -