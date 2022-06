(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Sono passati solo pochi giorni dalla decisione del governo europeo di Strasburgo di bloccare il tanto discussoinglese. Il governo britannico di Borisha ribadito la sua intenzione di riproporre una nuova Carta dei diritti. Il ministro della Giustizia del Regno Unito, Dominic Raab, ha dichiarato a proposito che la “Carta dei diritti rafforzerà la nostra tradizione britannica di libertà, iniettando una sana dose di buon senso nel sistema”. La stessa andrà inevitabilmente a sostituire l’attuale legge sui diritti umani nel diritto britannico, ma che, ad oggi, trova lo scoglio della Convenzione europea. Con il, la carta in questione prevederebbe inoltre di agevolare l’espulsione dei cittadini stranieri condannati in giudizio. Così facendo l’Inghilterra ...

Pubblicità

Il Primato Nazionale

...dell'inferno' e se lo dice Jagger...) alle radici del blues con una citazione di Robert, mi ... una giustizia nella vita, che non sia accontenta e, sempre. Perché, alla fine di tutto, ......nel teatro di un sanguinoso scontro militare che il ministro degli Esteri di Vladimir Putin... Mentre ridicolizza la pretesa attribuita alla linea dura del governo di Borisdi umiliarla ... Johnson insiste sul piano Ruanda per arginare l’immigrazione: ecco cosa intende fare Nelle prossime ore il primo ministro britannico esorterà Italia, Francia e Germania a non arrendersi alla tentazione di un accordo di pace frettoloso e ...Il governo britannico di Boris Johnson insiste sulla determinazione ad andare avanti con il contestato piano di trasferimenti dal Regno Unito in Ruanda di una parte di migranti sbarcati illegalmente s ...