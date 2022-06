Intelligenza artificiale: è peggio la stupidità umana (Di giovedì 23 giugno 2022) Qualche settimana fa un ingegnere di Google, Blake Lemoine, ha chiesto a LaMDA, un chatbot della sua azienda, di che cosa avesse paura. Risposta: «Non l’ho mai detto prima a voce alta, ma ho molta paura di essere spento». Per Lemoine questo dialogo è stata la prova che il sistema fosse diventato senziente, capace di esprimere pensieri e sentimenti come un ragazzino di otto anni Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) Qualche settimana fa un ingegnere di Google, Blake Lemoine, ha chiesto a LaMDA, un chatbot della sua azienda, di che cosa avesse paura. Risposta: «Non l’ho mai detto prima a voce alta, ma ho molta paura di essere spento». Per Lemoine questo dialogo è stata la prova che il sistema fosse diventato senziente, capace di esprimere pensieri e sentimenti come un ragazzino di otto anni

Pubblicità

lucadebiase : Il contesto equilibrato per la normativa a favore dell’intelligenza artificiale socialmente responsabile è prima di… - Exprivia_CY : Cybersecurity, intelligenza artificiale contro furti dati in auto - Componenti & Tech - @Exprivia_Italy… - cla_ruffini : RT @Decollanz: Così l'Intelligenza artificiale di #IBM aiuta il @GruppoHera a migliorare recupero e riciclo dei rifiuti differenziati htt… - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Il #23giugno 1912 nasceva #AlanTuring. Pioniere dello studio della logica dei computer e dell'intelligenza artificiale.… - TexTexgordon2 : RT @Cisl_ER: Intelligenza artificiale: opportunità o rischio per il mondo del #lavoro??? ?Ecco cosa ha risposto il segretario generale della… -

Come l'intelligenza artificiale sta cambiando l'IoT L'intelligenza artificiale sblocca il vero potenziale dell'IoT consentendo a reti e dispositivi di imparare dalle decisioni passate, prevedere attività future e migliorare continuamente le prestazioni e ... Alexa può imitare le voci dei morti ' Viviamo in un epoca d oro dell intelligenza artificiale - ha commentato Prasad - e se l a.i. non può eliminare il dolore di una perdita, può di sicuro far sì che le memorie rimangano ' e non si può ... RaiNews Nasce Legal Tech Solutions La società attiva nel settore Npe avviata dagli studi Marcello Galli di Milano, Vincenzo Fedele di Roma e Magliulo di Napoli assieme a Kibemat, attiva ... Supercomputer, testa a testa tra Usa e Cina (con Sunway) La Cina ha annunciato che il suo supercomputer Sunway è stato in grado di riprodurre un modello di intelligenza artificiale. L’articolo di Giuseppe Gagliano La Cina ha annunciato che il suo ... L'sblocca il vero potenziale dell'IoT consentendo a reti e dispositivi di imparare dalle decisioni passate, prevedere attività future e migliorare continuamente le prestazioni e ...' Viviamo in un epoca d oro dell- ha commentato Prasad - e se l a.i. non può eliminare il dolore di una perdita, può di sicuro far sì che le memorie rimangano ' e non si può ... Questa copertina l'ha creata (più o meno) un'intelligenza artificiale, in venti secondi La società attiva nel settore Npe avviata dagli studi Marcello Galli di Milano, Vincenzo Fedele di Roma e Magliulo di Napoli assieme a Kibemat, attiva ...La Cina ha annunciato che il suo supercomputer Sunway è stato in grado di riprodurre un modello di intelligenza artificiale. L’articolo di Giuseppe Gagliano La Cina ha annunciato che il suo ...