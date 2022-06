Il giudice dà ragione a Salvini nel processo contro Rackete: si dovrà votare al Senato (Di giovedì 23 giugno 2022) Svolta nel caso Salvini-Rackete. Resta sospeso in attesa della decisione della giunta autorizzazioni del Senato il processo a carico di Matteo Salvini. Il leader della Lega è accusato di diffamazione aggravata nei confronti della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, alla quale tra giugno e luglio 2019 aveva riservato una serie di aspre critiche sui social. Lo ha deciso il giudice Maria Burza della quarta sezione del Tribunale di Milano che ha trasmesso copia degli atti al Senato. Tra giugno e luglio 2019 Salvini, che all'epoca dei fatti era ministro dell'Interno, aveva criticato il comportamento di Rackete. Lo aveva fatto in diversi post e video diffusi su Facebook e messaggi postati su Twitter, diventati ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Svolta nel caso. Resta sospeso in attesa della decisione della giunta autorizzazioni delila carico di Matteo. Il leader della Lega è accusato di diffamazione aggravata nei confronti della capitana della Sea Watch 3, Carola, alla quale tra giugno e luglio 2019 aveva riservato una serie di aspre critiche sui social. Lo ha deciso ilMaria Burza della quarta sezione del Tribunale di Milano che ha trasmesso copia degli atti al. Tra giugno e luglio 2019, che all'epoca dei fatti era ministro dell'Interno, aveva criticato il comportamento di. Lo aveva fatto in diversi post e video diffusi su Facebook e messaggi postati su Twitter, diventati ...

Pubblicità

fuori_fase_ : @Bidiberio @SepDam @Roberta07love @fCheckersHunter Certo, tu denuncia chi porta la mascherina e vediamo quale giudice ti dà ragione ???????? - ilcorpoemio : RT @barbarab1974: Allora signori …. In Emilia avevo vinto poche settimane fa, ricordate ? Oggi la consulenza dei tecnici del giudice mi dà… - Germana71158289 : RT @rutilibus: vaccinale”. Ragione per cui tutto rientra nella “mera espressione della libertà del pensiero” su argomenti di rilevanza pubb… - Germana71158289 : RT @rutilibus: Critica vaccino in TV e viene sospesa. Giudice dà ragione all'infermiera L’infermiera ha semplicemente inteso manifestare la… - simoneamorfini : RT @barbarab1974: Allora signori …. In Emilia avevo vinto poche settimane fa, ricordate ? Oggi la consulenza dei tecnici del giudice mi dà… -