Furto in un centro scommesse a Benevento |  due assolti e una condanna

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era stato accusato diaggravato, avvenuto ail 14 ottobre 2014, per aver in concorso con altri imputati sottratto una macchinetta mangiasoldi da un, di piazza Roma neldella città. Oggi presso il Tribunale diè stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto Nazareno Parisio, 32 anni, in accoglimento delle argomentazioni del difensore avvocato Antonio Leone. Assolto per non aver commesso il fatto anche Cristian Bovio (avvocato Giorgione), 30 anni, dito invece a 8 mesi Ilario Zoino, 33enne, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

