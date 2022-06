Draghi più forte. Non ha bisogno dei grillini - Commento - quotidiano.net (Di giovedì 23 giugno 2022) Conte è in mezzo al guado, e Draghi lo aspetta in fondo al guado. L'uno deve sbrigarsi e capire che cosa intende fare da grande, ha il tempo che gioca contro di lui; l'altro si gode il vantaggio del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Conte è in mezzo al guado, elo aspetta in fondo al guado. L'uno deve sbrigarsi e capire che cosa intende fare da grande, ha il tempo che gioca contro di lui; l'altro si gode il vantaggio del ...

M5S, Conte non strappa: 'Restiamo al governo'. Ma i suoi sono divisi Più in là, a legge di bilancio acquisita, ci si ragionerà. Ma ora bisogna gestire la crisi. Non è ... 'Il sostegno a Draghi non è in discussione' dice ai cronisti, rimarcando di non aver mai pensato di ... Draghi più forte. Non ha bisogno dei grillini - Commento - quotidiano.net ...arrabbiati l'Italexit di Paragone (un fuoriuscito 5S) o il sempre più presente Di Battista; lui, il Movimento doc, in cerca di quale vento spiegheranno le vele Conte oggi professa fedeltà a Draghi, ...