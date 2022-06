“Daremo stabilità a governo”, nella prima assemblea di ‘Insieme per il futuro’, Di Maio ‘benedice’ le nomine (Di giovedì 23 giugno 2022) “Basta con sovranismi e populismi. Non è più tollerabile l’odio… Stop alla politica da selfie. Non si raccontano frottole ai cittadini. Solo la verità“. Eccolo l’esordio di Di Maio nei nuovi panni di leader del neo nato ‘movimento’ ‘Insieme per il futuro’. “I nostri gruppi – spiega ancora il ministro degli Esteri, nella prima assemblea alla Camera – daranno stabilità al governo. Un’onda civica si sta avvicinando, c’è tanto entusiasmo da valorizzare“. ‘Insieme per il futuro’, eletti per acclamazione i capigruppi di Camera e Senato, ed il coordinatore politico Nell’Ambito di questa prima assemblea, dopo la scissione dal M5s, si è subito provveduto all’elezione (per acclamazione), dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) “Basta con sovranismi e populismi. Non è più tollerabile l’odio… Stop alla politica da selfie. Non si raccontano frottole ai cittadini. Solo la verità“. Eccolo l’esordio di Dinei nuovi panni di leader del neo nato ‘movimento’per il. “I nostri gruppi – spiega ancora il ministro degli Esteri,alla Camera – darannoal. Un’onda civica si sta avvicinando, c’è tanto entusiasmo da valorizzare“.per il, eletti per acclamazione i capigruppi di Camera e Senato, ed il coordinatore politico Nell’Ambito di questa, dopo la scissione dal M5s, si è subito provveduto all’elezione (per acclamazione), dei ...

