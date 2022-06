Damiano: ‘Uscire da schemi tradizionali rinnovare contratti quando scadono’ (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Bisogna uscire dagli schemi tradizionali che vedono contratti buoni e contratti cattivi, però abbiamo i contratti storici e quelli dei sindacati autonomi. I contratti bisognerebbe rinnovarli quando scadono anche se c’è l’indennità di vacanza contrattuale”. A dirlo al Festival del lavoro Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e componente cda Inail, intervenendo all’evento ‘La contrattazione di qualità è rappresentatività’. “Bisogna – auspica – che il governo nel Pnrr intervenga sul cuneo fiscale. In modo da non caricare sul datore di lavoro i costi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Bisogna uscire dagliche vedonobuoni ecattivi, però abbiamo istorici e quelli dei sindacati autonomi. Ibisognerebbe rinnovarliscadono anche se c’è l’indennità di vacanza contrattuale”. A dirlo al Festival del lavoro Cesare, già ministro del Lavoro e componente cda Inail, intervenendo all’evento ‘La contrattazione di qualità è rappresentatività’. “Bisogna – auspica – che il governo nel Pnrr intervenga sul cuneo fiscale. In modo da non caricare sul datore di lavoro i costi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lavoro: Damiano, 'uscire da schemi tradizionali rinnovare contratti quando scadono' Bologna, 23 giu. - "Bisogna uscire dagli schemi tradizionali che vedono contratti buoni e contratti cattivi, però abbiamo i contratti storici e quelli dei sindacati autonomi. I contratti bisognerebbe rinnovarli quando scadono anche se c'è l'indennità di vacanza contrattuale". A dirlo al Festival del lavoro Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e componente cda Inail.