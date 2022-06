Biliardino e calciobalilla | niente tassa 2022 | basta autocertificazione

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) –esentato da qualsiasi forma di autorizzazione, adempimento oun’. “Con l’approvazione al Senato del maxiemendamento al Pnrr bis che modifica la norma sui biliardini e calcio balilla, questi ultimi verranno esentati da qualsiasi forma di autorizzazione e adempimento. Attendiamo che il decreto venga approvato definitivamente alla Camera entro il 29 giugno in modo da rendere subito attuativa la disciplina di regolamentazione per evitare le certificazioni dei biliardini”, dichiarano in una nota congiunta i deputati Pd Ubaldo Pagano, capogruppo in commissione Bilancio e Gian Mario Fragomeli, capogruppo in commissione Finanze della Camera. “Il direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha garantito che fin dalla ...

..., carambola o freccette. Tassa sui biliardini, in arrivo la stretta L'Agenzia delle ..., ping pong e bocce, infatti, in Italia sono considerati alla stregua di videoporker e ...Una norma inserita nel maxiemendamento al dl Pnrr di fatto non equipara più, flipper ... Liberoin libero Stato', commenta il segretario leghista Matteo Salvini Per l'Agenzia ...Tassa sulle centrali fantasma. Nelle bollette dell’energia tra le varie voci di imposta e codicilli si trova anche la cosiddetta tassa sulle centrali fantasma. Le tasse più assurde l’Italia. La Dogana ...A far partire le proteste dei giocatori di calcio balilla in tutta Italia non e' tanto la tassa sul biliardino, che c'e' sempre stata, l'ISI ...