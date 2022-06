9 gol in Serie A, il Verona prende il sostituto di Simeone: pagherà solo 1 milione! (Di giovedì 23 giugno 2022) Les jeux son faits per il primo acquisto da parte dell’Hellas Verona che pesca dal Venezia il sostituto per Simeone: Thomas Henry. L’attaccante sostituirà l’argentino e giocherà con i giallo-blu per un anno con un prestito oneroso fissato ad 1 milione.L’attaccante ex Venezia ha disputato una grande stagione facendo segnare sul tabellino 9 marcature che hanno tentato di far salvare i lagunari, non riuscendo però nell’intento. Henry Verona Venezia La squadra veneta quindi si fa trovare pronta alla cessione di Simeone che con ogni probabilità cambierà casacca nella prossima stagione, in quanto ha offerte da molte squadre di Serie A, tra cui anche il Napoli che lo potrebbe scegliere come panchinaro di Osimhen. L’allenatore Gabriele Cioffi, che da poco ha firmato un contratto ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Les jeux son faits per il primo acquisto da parte dell’Hellasche pesca dal Venezia ilper: Thomas Henry. L’attaccante sostituirà l’argentino e giocherà con i giallo-blu per un anno con un prestito oneroso fissato ad 1 milione.L’attaccante ex Venezia ha disputato una grande stagione facendo segnare sul tabellino 9 marcature che hanno tentato di far salvare i lagunari, non riuscendo però nell’intento. HenryVenezia La squadra veneta quindi si fa trovare pronta alla cessione diche con ogni probabilità cambierà casacca nella prossima stagione, in quanto ha offerte da molte squadre diA, tra cui anche il Napoli che lo potrebbe scegliere come panchinaro di Osimhen. L’allenatore Gabriele Cioffi, che da poco ha firmato un contratto ...

