Zola | «Il tridente dell’Inter sarebbe formidabile Vi dico la mia sul Napoli»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianfranco, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport sul mercato delle squadre italiane Gianfranco, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport sul mercato delle squadre italiane. Le sue dichiarazioni: KOULIBALY – «Con De Ligt formerebbe una coppia fantastica. Chi li supera quei due? Certo, mi dispiacerebbe un po’ per il mio: qui a Ischia incontro tifosi che mi chiedono di come sarà la prossima stagione, si lamentano dell’addio di Insigne, temono per le possibili partenza di Koulibaly, Osimhen, Zielinski. Bisogna vedere quali sono le intenzioni del presidente De Laurentiis, sostituire quei giocatori nonsemplice».INTER – «Lukaku, Lautaro e Dybala sono tre grandi attaccanti. Potrebbe essere una soluzione ma bisogna ...