XFactor | la fidanzata di Tom Mann muore poche ore prima del matrimonio

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il destino, a volte, sa essere davvero crudele. E lo sa bene Tom, la star di X Factor inglese che lo scorso 18 giugno sarebbe dovuto convolare a nozze con la compagna e madre di suo figlio Danielle Hampson. Eppure la donna, di 34 anni, su quell’altare non ci è mai arrivata e non ha potuto dire il fatidico sì perché è morta la mattina stessa, improvvisamente. Come è morta ladi TomLa donna, che lavorava come dirigente di pubbliche relazioni, pare non avesse mai avuto problemi di salute ed era tornata da poco dall’Italia, da una vacanza in Sardegna che aveva deciso di faredelcon il futuro marito Tom e il figlio di 8 mesi Bowie. Attualmente, la causa del decesso, che è avvenuto il giorno stesso del, ancora non è nota. View ...