Uomini e Donne: Luca Salatino e Soraia Si Sono Lasciati? La Verità! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Gossip si è riacceso intorno alla coppia Luca Salatino e Soraia Allam. A distanza di poche settimane dalla loro uscita da Uomini e Donne, i due potrebbero essere già in crisi. I loro movimenti social hanno fatto scattare un campanello d'allarme, anche se la coppia in una recente intervista, ha assicurato che tra loro tutto procede bene. Come staranno realmente le cose? Ecco tutti gli aggiornamenti! Luca e Soraia smentiscono la crisi: sarà davvero così? A distanza di poche settimane dalla loro uscita da Uomini e Donne, continuano le indiscrezioni su Luca Salatino e la sua scelta Soraia Allam. In questi ultimi giorni, in molti hanno cominciato sospettare che i due si fossero già ...

