Ultime Notizie – Draghi: “Ucraina si deve difendere, ecco perché armi e sanzioni” – Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) “C’è una fondamentale differenza tra due punti di vista. Quello mio sostanzialmente è che l’Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l’invio di armi, servono a questo”. E’ un passaggio delle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “C’è una fondamentale differenza tra due punti di vista. Quello mio sostanzialmente è che l’si. Le, l’invio di, servono a questo”. E’ un passaggio delle comunicazioni del presidente del Consiglio Marioalla Camera. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - BBilanShit : RT @junews24com: Dybala Inter, beffa per Marotta? Un'altra italiana resta alla finestra - - ballantines87 : RT @MantaItalia: ?? E ricordiamo... Oggi Mercoledì 22 Giugno - What’s Up Wednesday Settimanale ? 16:00 CET ?? Canale Telegram Ufficiale di @… - MantaItalia : ?? E ricordiamo... Oggi Mercoledì 22 Giugno - What’s Up Wednesday Settimanale ? 16:00 CET ?? Canale Telegram Ufficia… -