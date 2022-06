Ucraina: Draghi, 'due punti di vista tra chi vuole difenderla e chi perché si arrenda' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "C'è una fondamentale differenza tra due punti di vista. Quello mio sostanzialmente è che l'Ucraina si deve difendere. Le sanzioni, l'invio di armi, servono a questo. L'altro punto di vista è diverso: l'Ucraina non si deve difendere, non dobbiamo fare le sanzioni, mandare le armi. La Russia è troppo forte, perchè combatterla? Lasciamo che la Russia entri. Lasciamo che l'Ucraina si sottometta, in fondo cosa vogliono questi...". Così il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "C'è una fondamentale differenza tra duedi. Quello mio sostanzialmente è che l'si deve difendere. Le sanzioni, l'invio di armi, servono a questo. L'altro punto diè diverso: l'non si deve difendere, non dobbiamo fare le sanzioni, mandare le armi. La Russia è troppo forte, perchè combatterla? Lasciamo che la Russia entri. Lasciamo che l'si sottometta, in fondo cosa vogliono questi...". Così il premier Marionella replica alla Camera.

