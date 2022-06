Segnatevi questa data, 1° ottobre: chi non potrà più usare l'auto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Parlamento Europeo ha stabilito che entro il 2035 verrà bloccata la circolazione delle auto diesel e benzina. La Regione Lombardia nel frattempo, attraverso l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo e la giunta regionale hanno riferito che saranno avviate delle limitazioni per i veicoli di classe 4 diesel, già precedentemente sospese durante la pandemia. Ma non finisce qui. Lo scopo è quello di limitare le emissioni inquinanti ed è per questo che dal primo ottobre 2022 a Milano verrà bloccato anche il diesel Euro 5 e i benzina Euro 2 sia in Area C sia in Area B. I divieti in vigore riguarderanno i mezzi Euro 4 diesel e varranno per il semestre che va dal 1° ottobre al 31 marzo nei comuni di Fascia 1 della Lombardia (dei quali fa parte anche Milano) ma saranno coinvolti anche i comuni che hanno più di 30mila abitanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Parlamento Europeo ha stabilito che entro il 2035 verrà bloccata la circolazione dellediesel e benzina. La Regione Lombardia nel frattempo, attraverso l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo e la giunta regionale hanno riferito che saranno avviate delle limitazioni per i veicoli di classe 4 diesel, già precedentemente sospese durante la pandemia. Ma non finisce qui. Lo scopo è quello di limitare le emissioni inquinanti ed è per questo che dal primo2022 a Milano verrà bloccato anche il diesel Euro 5 e i benzina Euro 2 sia in Area C sia in Area B. I divieti in vigore riguarderanno i mezzi Euro 4 diesel e varranno per il semestre che va dal 1°al 31 marzo nei comuni di Fascia 1 della Lombardia (dei quali fa parte anche Milano) ma saranno coinvolti anche i comuni che hanno più di 30mila abitanti ...

