Salvini-Rackete | pronto il nuovo round | le richieste al leader leghista

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Una lettera di scuse da parte dell'ex ministro dell'Interno Matteo, che nell'estate del 2019 l'aveva aspramente criticata sui social network, oltre ad un risarcimento in denaro da stabilire. È questa la richiesta che Carola, tramite mite il suo legale, l'avvocato Alessandro Gamberini, ha avanzato in una memoria depositata nei giorni scorsi. La ex capitana della Sea Watch 3 si è detta disponibile a trovare un'intesa che ponga fine al processo per diffamazione aggravata nei suoi confronti, che vede imputato ildella Lega. Al centro ci sono i molti post di critiche pubblicati tra giugno e luglio del 2019 dasui suoi profili social, nei quali avrebbe offeso «la reputazione» della giovane con dirette Facebook e post su Twitter. L'allora ministro dell'Interno aveva chiamato ...

... facendo riferimento all' ultima udienza con Carola, ex comandante della Sea Watch 3 quandoera ministro dell'Interno. "Più mi processano, più mi minacciano, più mi viene voglia di ...Salvatore Dama per 'Libero quotidiano' carolaAltro processo per Matteo. Quello che lo vede imputato, a Milano, per diffamazione ai danni di Carola, capitana della Sea Watch. Bene, ma non benissimo. Visto che nell'... Sea Watch, va avanti la causa tra Carola Rackete e Matteo Salvini: niente accordo Parole che avevano suscitato violente reazioni sui social da parte dei sostenitori del leader della Lega, che a loro volta avevano criticato, e in qualche caso perfino minacciato, Rackete. Al momento, ...Una lettera di scuse da parte dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che nell’estate del 2019 l’aveva aspramente criticata sui social network, oltre ad un risarcimento in denaro da stabilire. È ...