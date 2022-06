Roma peggio di un mattatoio: etiope massacra una turista e pesta una vigilessa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu — Era arrivata a Roma con l’intenzione di passare alcuni giorni immersa nelle inesauribili bellezze architettoniche e artistiche offerte Capitale, ma è finita al pronto soccorso con la faccia squarciata dai pugni di un immigrato etiope, che l’ha aggredita senza motivo lasciandola in una pozza di sangue. etiope massacra una turista a Roma E’ la terribile disavventura toccata in sorte a una turista sarda di 50 anni, che ha toccato con mano il modello di integrazione capitolina targato Gualtieri: un benvenuto nell’Urbe a base di calci, pugni, violenza insensata e la certezza che il colpevole verrà lasciato libero di comportarsi nuovamente come un animale. Del resto l’etiope, 26 anni e senza fissa dimora, può vantare già un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022), 22 giu — Era arrivata acon l’intenzione di passare alcuni giorni immersa nelle inesauribili bellezze architettoniche e artistiche offerte Capitale, ma è finita al pronto soccorso con la faccia squarciata dai pugni di un immigrato, che l’ha aggredita senza motivo lasciandola in una pozza di sangue.unaE’ la terribile disavventura toccata in sorte a unasarda di 50 anni, che ha toccato con mano il modello di integrazione capitolina targato Gualtieri: un benvenuto nell’Urbe a base di calci, pugni, violenza insensata e la certezza che il colpevole verrà lasciato libero di comportarsi nuovamente come un animale. Del resto l’, 26 anni e senza fissa dimora, può vantare già un ...

