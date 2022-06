Nuova collaborazione, in Italia oltre 960.000 lavoratori domestici, 30% a nord-ovest (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ in corso di svolgimento questa mattina presso l’hotel Victoria il workshop dal titolo “Colf e badanti. I numeri che emergono dal “Report 2022 dell’Osservatorio INPS sul Lavoro domestico in Italia”” organizzato da Nuova collaborazione, associazione nazionale fondata a Torino nel 1969 che rappresenta e tutela gli interessi dei datori di lavoro domestico. In occasione della pubblicazione del Report 2022 dell’Osservatorio Inps sul Lavoro domestico in Italia, Giulio Mattioni (Coordinamento statistico attuariale della Direzione generale Inps) – responsabile del rapporto – ha illustrato i principali dati nazionali su colf e badanti pubblicati dall’Istituto. “L’aumento progressivo dei contratti di lavoro domestico regolari che emerge dall’Osservatorio Inps è un ottimo segnale”, ha commentato Alfredo Savia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ in corso di svolgimento questa mattina presso l’hotel Victoria il workshop dal titolo “Colf e badanti. I numeri che emergono dal “Report 2022 dell’Osservatorio INPS sul Lavoro domestico in”” organizzato da, associazione nazionale fondata a Torino nel 1969 che rappresenta e tutela gli interessi dei datori di lavoro domestico. In occasione della pubblicazione del Report 2022 dell’Osservatorio Inps sul Lavoro domestico in, Giulio Mattioni (Coordinamento statistico attuariale della Direzione generale Inps) – responsabile del rapporto – ha illustrato i principali dati nazionali su colf e badanti pubblicati dall’Istituto. “L’aumento progressivo dei contratti di lavoro domestico regolari che emerge dall’Osservatorio Inps è un ottimo segnale”, ha commentato Alfredo Savia ...

