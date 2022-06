Lukaku all’Inter, la Curva Nord: “Era un re, ora è uno dei tanti. Nessuno vada ad accoglierlo con sciarpe e vessilli” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nessuna contestazione, nessuna accoglienza da re, solo indifferenza: per riconquistare i tifosi Lukaku dovrà sudare. È quanto emerge da un lungo post su Facebook della Curva Nord dell’Inter, che ha reso noto il suo pensiero sul ritorno dell’attaccante belga in maglia nerazzurra: “È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti” si legge nel comunicato del tifo organizzato. Che ha chiarito il proprio atteggiamento: “La Curva Nord sostiene l’Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell’estate scorsa); posto ciò Nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della Curva o dei gruppi che la compongono”. Il che non significa chiusura totale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nessuna contestazione, nessuna accoglienza da re, solo indifferenza: per riconquistare i tifosidovrà sudare. È quanto emerge da un lungo post su Facebook delladell’Inter, che ha reso noto il suo pensiero sul ritorno dell’attaccante belga in maglia nerazzurra: “È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come” si legge nel comunicato del tifo organizzato. Che ha chiarito il proprio atteggiamento: “Lasostiene l’Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell’estate scorsa); posto ciòdeve andare adcondellao dei gruppi che la compongono”. Il che non significa chiusura totale ...

