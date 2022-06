La guerra con i cannoni e quella con i milioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le famiglie italiane ed europee avranno la capacità di far fronte a un’inflazione che sfiora il 7 per cento, a bollette che sono raddoppiate, a un pieno di benzina che si è trasformato in un salasso? All’inizio di aprile, cioè poco più di un mese dopo l’invasione dell’Ucraina, pubblicammo un’inchiesta che anticipava tutto quello che sarebbe successo. Il titolo era Il boomerang delle sanzioni e l’immagine riprodotta in copertina era un tubo del gas annodato. La settimana dopo, nuovo servizio sul conflitto in corso, questa volta dedicato alla guerra alimentare innescata da quella sul campo. In copertina il titolo era Mondo infame, con la «i» e la «n» in giallo, dello stesso colore dei chicchi di mais che contornavano la scritta. Se cito gli articoli che Panorama ha pubblicato più di due mesi fa, non è per farmi bello e attribuirmi qualche merito ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le famiglie italiane ed europee avranno la capacità di far fronte a un’inflazione che sfiora il 7 per cento, a bollette che sono raddoppiate, a un pieno di benzina che si è trasformato in un salasso? All’inizio di aprile, cioè poco più di un mese dopo l’invasione dell’Ucraina, pubblicammo un’inchiesta che anticipava tutto quello che sarebbe successo. Il titolo era Il boomerang delle sanzioni e l’immagine riprodotta in copertina era un tubo del gas annodato. La settimana dopo, nuovo servizio sul conflitto in corso, questa volta dedicato allaalimentare innescata dasul campo. In copertina il titolo era Mondo infame, con la «i» e la «n» in giallo, dello stesso colore dei chicchi di mais che contornavano la scritta. Se cito gli articoli che Panorama ha pubblicato più di due mesi fa, non è per farmi bello e attribuirmi qualche merito ...

GassmanGassmann : I paesi in guerra o con scontri armati tra esercito di stato e ribelli? Questi. #Peace ???? - pietroraffa : === Zelensky:'Ciò che vogliamo è la fine della guerra e che la nostra terra non appartenga a nessun altro. Stiamo p… - LegaSalvini : #Salvini: 'Il ministro Lamorgese non sta muovendo un dito a fronte di decine di migliaia di sbarchi che non c'entra… - contu_f : @ItaliaViva @matteorenzi Putin non sta portando avanti una strategia per spostare il centro del mondo. Non c'è più… - EugenioCardi : RT @PaoloBorg: Al quinto mese di guerra fa bene ricordare ai nostri cari filoPutin (anche quelli che lo negano ma lo fanno) che la prima vi… -