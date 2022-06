Kruslin | uno di noi

Pubblicità

Centotrentuno.com

CAN_2209.jpg SPECIALISTA DIFENSIVO Bucchi ha riposto molto fiducia in, facendolo diventare l'equilibratore di squadra, capace di mettere in difficoltà qualsiasi attaccante e di essere ...Il break del 2° quarto è statospettacolo allo stato puro, la tecnica di Bilan e Bendzius ha ... C'è chi parla di Burnell in panchina, di, del tiro da 3, di Bucchi, degli errori nel finale, ... Dinamo, ufficiale il rinnovo di Kruslin: “Rimanere è stata una scelta facile” TagsDinamoLa Dinamo annuncia con grande soddisfazione di aver rinnovato il contratto di Filip Kruslin, guardia-ala croata di 196 cm, classe 1989. Krule è arrivato nell’ultima stagione in corso ...