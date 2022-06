In fin di vita il colonnello che trasportava la valigetta nucleare di Putin. “Gli hanno sparato” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un colonnello dei servizi segreti russi incaricato per anni di portare la valigetta nucleare del presidente Vladimir Putin è stato ferito a colpi di arma da fuoco nella sua casa vicino a Mosca. Ne danno notizia i giornali russi. Vadim Zimin, 53 anni, è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il colonnello in pensione del Servizio di sicurezza federale era stato incaricato di custodire la valigetta che trasportava i codici nucleari russi che accompagnano sempre il leader del Cremlino. L’ufficiale moscovita è noto per aver svolto questo ruolo anche come aiutante di campo dell’ex presidente Boris Eltsin. Ha continuato nei servizi di sicurezza arrivando fino al ruolo di colonnello sotto il suo successore Vladimir ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Undei servizi segreti russi incaricato per anni di portare ladel presidente Vladimirè stato ferito a colpi di arma da fuoco nella sua casa vicino a Mosca. Ne danno notizia i giornali russi. Vadim Zimin, 53 anni, è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Ilin pensione del Servizio di sicurezza federale era stato incaricato di custodire lachei codici nucleari russi che accompagnano sempre il leader del Cremlino. L’ufficiale moscoè noto per aver svolto questo ruolo anche come aiutante di campo dell’ex presidente Boris Eltsin. Ha continuato nei servizi di sicurezza arrivando fino al ruolo disotto il suo successore Vladimir ...

