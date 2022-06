Giulia Stabile compie 20 anni, festa in grande con il suo Sangiovanni e il team di Maria De Filippi (VIDEO) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Compleanno con il team di Maria De Filippi per Giulia Stabile Lunedì 20 giugno Giulia Stabile, prima ballerina donna a vincere Amici (era lo scorso anno), ha compiuto 20 anni e i festeggiamenti soni stati davvero tanti. Presente ovviamente il fidanzato Sangiovanni, ma anche alcune persone appartenenti al team di Maria De Filippi. I festeggiamenti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Compleanno con ildiDeperLunedì 20 giugno, prima ballerina donna a vincere Amici (era lo scorso anno), ha compiuto 20e i festeggiamenti soni stati davvero tanti. Presente ovviamente il fidanzato Sangiov, ma anche alcune persone appartenenti aldiDe. I festeggiamenti L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Giulia Stabile compie 20 anni, festa in grande con il suo Sangiovanni e il team di Maria De Filippi (VIDEO)… - alice_bettini3 : RT @hereslena_: sangiovanni giulia stabile sangiulia this love taylor's version - Daniele20925114 : @tusiquevales_it @WittyTV Senza Giulia stabile non lo guardo - mariann60059306 : RT @hereslena_: sangiovanni giulia stabile sangiulia this love taylor's version - Daniele20925114 : @_riseandshinee_ Vero è dolcissima...tutti amano Giulia stabile -