GdS – Calciomercato Lazio, rilancio per Caputo della Sampdoria (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 08:29:31Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: L’attaccante ha un contratto fino al 2024 e ha già dato l’ok al club biancoceleste Un’operazione a fari spenti. Ma decisa da tempo. Un obiettivo che la Lazio ha puntato sin dal mercato di gennaio. Si tratta di Francesco Caputo, 34 anni, 11 gol nell’ultima stagione di A con la Sampdoria. Non è una priorità in questa fase del mercato biancoceleste orientata verso un portiere e due centrali da consegnare a Sarri per il via del ritiro di Auronzo. Ma l’arrivo di una punta in più è un’esigenza molto sentita per il progetto della nuova Lazio. La necessità di avere un vice Immobile in grado di garantire il suo apporto realizzativo si è fatta sentire già nel mercato invernale. Ed il nome di ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 08:29:31Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: L’attaccante ha un contratto fino al 2024 e ha già dato l’ok al club biancoceleste Un’operazione a fari spenti. Ma decisa da tempo. Un obiettivo che laha puntato sin dal mercato di gennaio. Si tratta di Francesco, 34 anni, 11 gol nell’ultima stagione di A con la. Non è una priorità in questa fase del mercato biancoceleste orientata verso un portiere e due centrali da consegnare a Sarri per il via del ritiro di Auronzo. Ma l’arrivo di una punta in più è un’esigenza molto sentita per il progettonuova. La necessità di avere un vice Immobile in grado di garantire il suo apporto realizzativo si è fatta sentire già nel mercato invernale. Ed il nome di ...

