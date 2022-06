Finalmente | Christian!

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 22 giugno 2022) In tanti hanno gridato “!” nel momento in cui Christian Cage ha attaccato Jungle Boy e di fatto messo fine alla collaborazione tra maestro e allievo. Era un turn che stava navigando a vista da mesi, persino dal Full Gear dello scorso anno. E’ accaduto sette mesi dopo, con la solita cottura a fuoco lento tipica della AEW che in alcuni casi è azzeccata, in altri finisce per far perdere interesse a feud o storie di vario genere. In questo caso è come se fosse scoppiata una bomba. A questo punto si ragiona la storia dal lato di Jungle Boy. Il ragazzo ha talento, è supportato da una ottima theme song, ha ottenuto diverse vittorie di prestigio, ma è ancora ben lontano dal poter diventare una stella della compagnia. Rimane uno dei 4 Pillars, ma tra quelli appare come il meno pronto a trovarsi al posto giusto nel momento giusto. E’ un top face naturale, ma ...