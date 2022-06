Europei, la squadra di spada maschile è d’oro dopo 23 anni (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'ultima giornata dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022 dedicata alle prove a squadre di spada maschile e sciabola femminile porta altre due medaglie al bottino azzurro con l'oro degli spadisti e l'argento delle sciabolatrici, per un totale di quattordici podi. Risultato storico della spada maschile, che dopo 23 anni riporta in Italia l'oro europeo nella prova a squadre. Era il 1999 e a Bolzano vinsero Sandro Cuomo, Paolo Milanoli, Alfredo Rota e Davide Schaier guidati in panchina da Michele Leonardi, oggi i protagonisti dell'impresa sono stati i ragazzi del CT Dario Chiadò Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara, che hanno riscattato la prova individuale con un risultato eccezionale.Gli azzurri hanno battuto la Repubblica Ceca ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'ultima giornata dei CampionatiAssoluti Antalya 2022 dedicata alle prove a squadre die sciabola femminile porta altre due medaglie al bottino azzurro con l'oro degli spadisti e l'argento delle sciabolatrici, per un totale di quattordici podi. Risultato storico della, che23riporta in Italia l'oro europeo nella prova a squadre. Era il 1999 e a Bolzano vinsero Sandro Cuomo, Paolo Milanoli, Alfredo Rota e Davide Schaier guidati in panchina da Michele Leonardi, oggi i protagonisti dell'impresa sono stati i ragazzi del CT Dario Chiadò Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara, che hanno riscattato la prova individuale con un risultato eccezionale.Gli azzurri hanno battuto la Repubblica Ceca ...

Pubblicità

silvano46 : RT @askanews_ita: #Europei, la squadra di #spada maschile è d’oro dopo 23 anni - askanews_ita : #Europei, la squadra di #spada maschile è d’oro dopo 23 anni - zazoomblog : Scherma Europei Antalya 2022: oro per la squadra di spada maschile argento per le sciabolatrici - #Scherma… - sportface2016 : #Scherma, #EuropeiAntalya2022: oro per la squadra di spada maschile, argento per le sciabolatrici - sportli26181512 : Europei scherma, oro Italia nella spada maschile a squadre: La squadra maschile di spada torna campione d'Europa 23… -