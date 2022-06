Pubblicità

MasterblogBo : Fonte: - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Truffe ed estorsioni online, i Carabinieri: 'Ogni reato lascia tracce, anche… - FigliContesi_21 : @ivanscalfarotto @GiorgiaMeloni In Spagna e Italia, ha governato la sinistra parastatale delle reti clientelari, f… - News_24it : LATINA - A seguito di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma è in corso un’operazione dell… -

Il Faro online

... proveniente - si ipotizza - da evasione fiscale,, corruzionie rapine'. Così il coordinatore della Commissione ha introdotto l'audizione di Emanuele Fisicaro, presidente del Cseac, ...... grazie alle loro competenze tecniche, illustreranno ai cittadini i reati configurabili tramite la rete, tramite i social network, trattando temi come leon - line, lesessuali e il ... Estorsioni e truffe con metodo mafioso, 15 arresti a Latina e provincia Sono 29 le persone indagate dalla Procura di Frosinone nell’ambito di un’inchiesta per truffa, frode fiscale e tentata estorsione: due sono state arrestate e condotte in carcere. I finanzieri hanno an ...Due arresti, beni per 100 milioni di euro sequestrati nei confronti di 29 persone e delle società a loro riconducibili, con obbligo di dimora per 7 persone. E' l'esito ...