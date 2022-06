Elisabetta Gregoraci | Incidente in diretta: “Adesso denunciamo”, sono finiti in ospedale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Brutto episodio per la conduttrice Elisabetta Gregoraci dopo un Incidente in diretta durante un concerto: rischiano la denuncia Guai per Elisabetta Gregoraci (screenshot Mediaset)Estate piena di impegni per l’ex gieffina e conduttrice Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è infatti alle prese con una serie di nuovi appuntamenti con l’evento Battiti Live. L’ultimo registrato rischia però Adesso di scatenare una clamorosa bufera che vede coinvolto anche il cantante Rhove. Il rapper è al momento tra i più amati grazie al brano Stakerando con cui ha praticamente conquistato TikTok. L’ultima sua esibizione ha però mandato all’ospedale tre persone presenti al concerto e che Adesso minacciano ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 22 giugno 2022) Brutto episodio per la conduttricedopo unindurante un concerto: rischiano la denuncia Guai per(screenshot Mediaset)Estate piena di impegni per l’ex gieffina e conduttrice. L’ex moglie di Flavio Briatore è infatti alle prese con una serie di nuovi appuntamenti con l’evento Battiti Live. L’ultimo registrato rischia peròdi scatenare una clamorosa bufera che vede coinvolto anche il cantante Rhove. Il rapper è al momento tra i più amati grazie al brano Stakerando con cui ha praticamente conquistato TikTok. L’ultima sua esibizione ha però mandato all’tre persone presenti al concerto e cheminacciano ...

Pubblicità

fanpage : L’estate di Elisabetta Gregoraci comincia col bikini rosso fuoco con dettagli a catena: “Da sempre è uno dei miei c… - frad_fradi : Flavio Briatore: «Elisabetta Gregoraci, Campbell e Klum? Le tre persone più importanti della mia vita»-… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: allenamento in total yellow per la divina Elisabetta Gregoraci ???????? - giorgymemes : elisabetta gregoraci eligreg sorriso misto incazzatura non fa ridere disperazione - _savf : Quegli OUTSSSIDE un mix fra CO**K DESTROYER ed Elisabetta Gregoraci, adoro #BreakMySoul #Beyonce -