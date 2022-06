Draghi tassa le imprese del gas per tagliare le bollette. Ma non scalfisce il muro Ue su tetto al prezzo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Governo spinge sugli stoccaggi con la garanzia pubblica. A Bruxelles l'Italia insiste sul price cap, ma la questione è rinviata a dopo l'estate Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Governo spinge sugli stoccaggi con la garanzia pubblica. A Bruxelles l'Italia insiste sul price cap, ma la questione è rinviata a dopo l'estate

Pubblicità

lucabattanta : RT @durezzadelviver: Ok, però dite loro anche che dovranno pagare la Draghi-tassa sugli extra-profitti da fotovoltaico ?? - ElisaconlaL : RT @durezzadelviver: Ok, però dite loro anche che dovranno pagare la Draghi-tassa sugli extra-profitti da fotovoltaico ?? - adrimarket : @MMaXXprIIme La tassa sulla briscola è già arrivata, oppure dovremo aspettare il prossimo editto di sua maestà Draghi, primo del nome? - 7TonyStark7 : RT @durezzadelviver: Ok, però dite loro anche che dovranno pagare la Draghi-tassa sugli extra-profitti da fotovoltaico ?? - Chiara255947154 : RT @durezzadelviver: Ok, però dite loro anche che dovranno pagare la Draghi-tassa sugli extra-profitti da fotovoltaico ?? -