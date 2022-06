Conte rompe il silenzio dopo lo strappo di Di Maio: «Sostegno a Draghi non è in discussione. Dimettermi? E perché?» – Il video (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nessuna intenzione di uscire dal governo, né tantomeno di dimettersi. Giuseppe Conte parla per la prima volta, dopo lo strappo di Luigi Di Maio che ieri ha annunciato l’addio al M5s e la nascita del suo nuovo movimento, Italia per il futuro. Alla fine del vertice grillino straordinario di oggi 22 giugno, Conte con Roberto Fico alle spalle ha ribadito: «Il Sostegno a Draghi non è in discussione». E a chi gli chiede se ora, dopo l’importante emorragia di parlamentari, pensa di lasciare la presidenza del M5s, l’ex premier un po’ innervosito ha risposto: «E per quale motivo?». Anche se il leader ostenta sicurezza, il terremoto c’è stato e come. Da quando Luigi Di Maio ha annunciato l’addio, costituendo un nuovo gruppo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nessuna intenzione di uscire dal governo, né tantomeno di dimettersi. Giuseppeparla per la prima volta,lodi Luigi Diche ieri ha annunciato l’addio al M5s e la nascita del suo nuovo movimento, Italia per il futuro. Alla fine del vertice grillino straordinario di oggi 22 giugno,con Roberto Fico alle spalle ha ribadito: «Ilnon è in». E a chi gli chiede se ora,l’importante emorragia di parlamentari, pensa di lasciare la presidenza del M5s, l’ex premier un po’ innervosito ha risposto: «E per quale motivo?». Anche se il leader ostenta sicurezza, il terremoto c’è stato e come. Da quando Luigi Diha annunciato l’addio, costituendo un nuovo gruppo ...

