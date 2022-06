Civico 22: “Altro che sciacallaggio, sono anni che chiediamo un confronto allargato sull’acqua” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Civico 22 in merito alla questione acqua. “Non siamo affatto stupiti del dietrofront dei revisori, quanto invece lo eravamo del via libera. Il cortocircuito che si era generato con la proposta di prorogherà più che è evidente e si è palesato con il “niet” dell’audizione in commissione del comitato ABC da noi richiesto. Si è detto no al comitato, perché la competenza sarebbe in capo all’ Eic e non al Comune! Come si poteva allora proseguire con un affidamento operato dal Comune stesso e per di più senza un termine? La proroga così costruita presentava chiari profili di irregolarità, che guarda caso, sono proprio quelli espressi dal comitato. Oggi la situazione appare di difficile risoluzione, ma lo è certamente quando si va avanti ostinatamente senza confrontarsi con chi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di22 in merito alla questione acqua. “Non siamo affatto stupiti del dietrofront dei revisori, quanto invece lo eravamo del via libera. Il cortocircuito che si era generato con la proposta di prorogherà più che è evidente e si è palesato con il “niet” dell’audizione in commissione del comitato ABC da noi richiesto. Si è detto no al comitato, perché la competenza sarebbe in capo all’ Eic e non al Comune! Come si poteva allora proseguire con un affidamento operato dal Comune stesso e per di più senza un termine? La proroga così costruita presentava chiari profili di irregolarità, che guarda caso,proprio quelli espressi dal comitato. Oggi la situazione appare di difficile risoluzione, ma lo è certamente quando si va avanti ostinatamente senza confrontarsi con chi ...

Pubblicità

tuttifen0meni : @2s62f46nmk @DiPint3 E menomale che vi eravate vaccinati per senso civico e per proteggere i vostri cari!! Vi stat… - Ulixesdj : Irresponsabili che non siete altro! Vi stanno chiedendo di stare 2 settimane sul divano o al massimo sullo sdraio i… - StudioIngGuerra : @derrymilano @LuigiTrunce @stanzaselvaggia Eccone un’altro con l’ego smisurato dalla sindrome dell’ insostituibilit… - avvbottazzin75 : @CarloCalenda Perché a tuo avviso competenza=onestà, morale, valore, senso civico, trasparenza. Abbiamo più collett… - GruppoHera : RT @PLBologna: #accadeora #Bologna via Turati civ. 7 chiusa per lavori @GruppoHera - istituito doppio senso di marcia dal civico 7 di via T… -