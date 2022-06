Can Yaman e Francesca Chillemi, manca sempre meno al debutto in TV: l’indizio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Can Yaman e Francesca Chillemi pronti a tornare sul piccolo schermo con “Viola come il mare”: ecco cosa è emerso Can Yaman e Francesca Chillemi presto torneranno sul piccolo schermo con una nuova avventura. I due attori negli ultimi mesi hanno lavorato senza sosta sul nuovo progetto che li vede protagonisti. Entrambi infatti saranno i due protagonisti della nuova fiction che andrà in onda su Canale 5. Il prossimo autunno arriverà la fiction “Viola come il mare” che sarà suddivisa in diversi appuntamenti imperdibili. È un periodo magico per entrambi attori che stanno proseguendo la loro carriera verso nuovi progetti e stanno ricevendo anche notevoli riconoscimenti. Leggi anche –> basciagoni nuova tappa per incontrare i fan sophie rivela vi volevo dire che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Canpronti a tornare sul piccolo schermo con “Viola come il mare”: ecco cosa è emerso Canpresto torneranno sul piccolo schermo con una nuova avventura. I due attori negli ultimi mesi hanno lavorato senza sosta sul nuovo progetto che li vede protagonisti. Entrambi infatti saranno i due protagonisti della nuova fiction che andrà in onda su Canale 5. Il prossimo autunno arriverà la fiction “Viola come il mare” che sarà suddivisa in diversi appuntamenti imperdibili. È un periodo magico per entrambi attori che stanno proseguendo la loro carriera verso nuovi progetti e stanno ricevendo anche notevoli riconoscimenti. Leggi anche –> basciagoni nuova tappa per incontrare i fan sophie rivela vi volevo dire che ...

