Calcio: Niente Italia, Minamino a un passo dal Monaco (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il club del Principato avrebbe trovato un accordo col Liverpool LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Dopo Origi e Manè, il Liverpool si appresta a salutare anche Takumi Minamino. Il 27enne attaccante giapponese, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il club del Principato avrebbe trovato un accordo col Liverpool LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Dopo Origi e Manè, il Liverpool si appresta a salutare anche Takumi. Il 27enne attaccante giapponese, ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #milan, tifosi in ansia: ancora niente firma per Maldini e Massara. E il mercato rischia nuovi sorpassi - angiuoniluigi : RT @leggoit: #milan, tifosi in ansia: ancora niente firma per Maldini e Massara. E il mercato rischia nuovi sorpassi - ManricoMaci : RT @alex_orrico: Ve lo ricordate il vostro compagno delle elementari stupidotto ma furbetto che stava sempre dalla parte della maestra, fac… - maxijuve4ever : @juventusfc Dobbiamo resistere per gli ultimi 3 anni e poi speriamo di non avere più niente a che fare con lui. Qua… - alex_orrico : Ve lo ricordate il vostro compagno delle elementari stupidotto ma furbetto che stava sempre dalla parte della maest… -