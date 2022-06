Atalanta, D’Amico si presenta: «Estimatore del modello Atalanta» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le prime parole di Tony D’Amato come nuovo ds dell’Atalanta: «L’obiettivo è avere una squadra ambiziosa e coraggiosa» Oggi nel centro sportivo di Zingonia, si è presentato il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, Tony D’Amico. L’ex direttore del Verona ha commentato cosi il suo arrivo. VERONA – «Il percorso che ho fatto a Verona mi resterà sempre dentro, ringrazio il presidente Setti che mi ha dato una grande opportunità, ora si aprirà un’altra avventura. Sono sempre stato un Estimatore del modello Atalanta, vogliamo svilupparlo e ampliarlo». OBIETTIVI – «La squadra è competitiva e forte, poi i risultati possono essere visti in modi differenti. Per me quello che ha fatto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le prime parole di Tony D’Amato come nuovo ds dell’: «L’obiettivo è avere una squadra ambiziosa e coraggiosa» Oggi nel centro sportivo di Zingonia, si èto il nuovo direttore sportivo dell’, Tony. L’ex direttore del Verona ha commentato cosi il suo arrivo. VERONA – «Il percorso che ho fatto a Verona mi resterà sempre dentro, ringrazio il presidente Setti che mi ha dato una grande opportunità, ora si aprirà un’altra avventura. Sono sempre stato undel, vogliamo svilupparlo e ampliarlo». OBIETTIVI – «La squadra è competitiva e forte, poi i risultati possono essere visti in modi differenti. Per me quello che ha fatto ...

